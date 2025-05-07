Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что представители украинской элиты начали вывозить членов своих семей из Киева. Это якобы связано с сообщениями о возможном ударе «Орешником».

Источник этой информации «Военный обозреватель» не указал. Ранее появились сообщения, что Россия может поразить военные цели в Киеве новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник», если украинские власти предпримут провокации в День Победы.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил перемирие, которое будет действовать в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле сообщили, что перемирие продлится «с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». На этот период все боевые действия будут приостановлены.

Путин может приказать ударить «Орешником» по Киеву

В то же время в Кремле предупредили, что в случае нарушений перемирия Украиной российские войска дадут «адекватный и эффективный ответ». Позже Владимир Зеленский отклонил предложение России о прекращении огня.