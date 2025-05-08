В Госдепе рассказали о связи сделки по металлам с переговорами о мире

США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

По ее словам, сделка по редкоземельным металлам не связана с переговорами по прекращению огня и завершению российского-украинского конфликта.

Брюс подчеркнула, что договоренности Вашингтона и Киева нужны для того, чтобы обеспечить поступление денег на восстановление Украины после завершения конфликта.

8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение о минералах, которое ранее подписали США и Украина.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ожидается, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом. Отмечается, что в документе во всех формулировках в отношении США используются термины «могут», «ожидают», а в отношении Украины — «обязана» и «должна».