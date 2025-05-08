Google переименовал Персидский залив на картах

В приложении «Google карты» для некоторых пользователей был переименован Персидский залив. Теперь он называется Арабским, сообщает РИА Новости.

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Как говорится в материале, пользователи, которые находятся в Ближневосточном регионе, увидят на карте «Арабский залив» если используют поисковые запросы «Arab gulf» или «Persian gulf». Причина такого решения не озвучивается.

Трамп заявил, что Мексиканский залив переименуют в Американский

Ранее агентство Associated Press сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы предложил переименовать Персидский залив в Арабский. По его данным, американский лидер может сообщить о своем решении в ходе визита в Саудовскую Аравию.