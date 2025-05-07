Байден заявил, что Путин считает Украину частью «матушки России»

Экс-президент США Джо Байден раскритиковал подход своего преемника Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине, назвав его современной политикой умиротворения.

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Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

«Это современная политика умиротворения», — сказал Байден, комментируя подход Дональда Трампа.

По утверждению экс-президента США, Владимир Путин якобы считает Украину «частью матушки России».

«Он [Владимир Путин] верит, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем, что <…> Советский Союз распался. И любой, кто думает, что он остановится, — просто дурак», — сказал Байден.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные провел «очень хорошие» разговоры по вопросам России и Украины. Однако в интервью NBC News он подчеркнул, что Вашингтон не станет бесконечно играть роль посредника и выразил сомнение в способности Киева и Москвы прийти к компромиссу. По словам Трампа, дальнейшие шаги США и введение санкций против России будут зависеть от ее позиции на переговорах.