Конклав: как в Ватикане выбирают нового Папу Римского?

Сегодня в Сикстинской капелле начинается конклав, участники которого изберут нового Папу Римского. Как проходит процедура и что означает белый или черный дым, разбиралось издание РБК.

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон прошла 26 апреля. В ней приняли участие и мировые лидеры, в том числе главы Бразилии, США, Франции, Великобритании, Испании, Польши.

С момента погребения Ватикан начал девятидневный траур. По его завершении на выборы нового понтифика собирается конклав кардиналов. В соответствии с правилами, принять участие в голосовании смогут только 136 из нынешних 252 кардиналов, а именно те, которым меньше 80 лет.

Папа Римский выбирается пожизненно и формально им может быть избран любой мужчина-католик. Однако с конца XIV века всех понтификов избирают только из числа кардиналов. После смерти понтифика начинается процесс Sede Vacante («Вакантный престол»). Сначала кардинал-камерленго, временно отвечающий за Ватикан, подтверждает смерть Папы, затем запечатывает папские апартаменты и уведомляет всех кардиналов.

Все чиновники Римской курии, кроме камерленго и нескольких технических служб, теряют власть до избрания нового понтифика. Папская печать и кольцо рыбака (перстень Папы напоминает о том, что первый понтифик был рыбаком) уничтожаются. До выборов нового главы церкви все документы подписываются от имени Апостольского престола, но не от имени конкретного Папы.

После похорон и официального траура собирается конклав для выбора нового главы Римской католической церкви. Для участия в нем кардиналы должны лично приехать в Ватикан. При этом выбирать понтифика имеют право только кардиналы младше 80 лет, а вот для кандидатов возрастных ограничений нет.

«Конклав начинается с утренней мессы в соборе Святого Петра. После кардиналы направляются в Сикстинскую капеллу, где молятся, поют гимн Veni Creator и приносят присягу - кладут руку на Евангелие и клянутся не разглашать подробности конклава. На этом этапе в капелле могут присутствовать сотрудники пресс‑центра Святого Престола и журналисты. После организатор церемонии кричит extra omnes («все вон») - и все, кроме выборщиков, покидают капеллу. Ее запирают на ключ, пока выбор нового папы не будет сделан», - говорится в статье.

Голосование проходит в строгой секретности. Кардиналы не имеют права никак контактировать с внешним миром, в том числе получать письма, а также пользоваться любыми средствами связи. В 1996 году Иоанн Павел II обязал проверять Сикстинскую капеллу на наличие скрытых микрофонов и камер.

Само голосование тайное. Участники конклава заполняют и сворачивают бюллетени, после чего в порядке старшинства подходят к алтарю и кладут их в чашу. Подсчет голосов ведут трое случайно выбранных кардинала. Каждый бюллетень они нанизывают на нить, чтобы исключить повторный подсчет. Все результаты записывают. Для победы необходимо набрать две трети голосов. В первый день проходит один тур голосования. Если нового понтифика не избрали, то в следующие дни голосования проходят четыре раза в день. При этом после каждого тура бюллетени сжигаются с добавлением специальных химикатов и над трубой виден либо черный дым, означающий, что выбор пока не сделан, либо белый, когда понтифик, наконец, избран.

Выборы Папы Римского Франциска стали одними из самых быстрых в истории - его избрали уже на второй день, за пять раундов. Самый продолжительный конклав затянулся на три года (с ноября 1268 по сентябрь 1271 года), в процессе скончались трое выборщиков.

Если нового папу не избирают в течение трех дней, голосование приостанавливают на день и это время кардиналы проводят в молитве. Если нового понтифика не выбирают после 33 туров, то кардиналы оставляют только двух кандидатов. В отличие от предыдущих туров фавориты уже не могут голосовать.

После избрания новый Папа Римский должен выбрать себе имя. По традиции Папы не берут имя Петр. Отчасти для того, чтобы избежать сравнения со Святым Петром, а отчасти из-за пророчества, что новый папа по имени Петр появится перед концом света.

Напомним, что перед избранием умершего 21 апреля Папы Римского Франциска широко обсуждалось пророчество, приписываемое архиепископу Малахии, жившему в XII веке в Ирландии. Согласно ему, с момента, когда было сделано предсказание, и до второго пришествия в Ватикане сменятся 112 пап. Некоторые трактовки предполагают, что Папа Римский Франциск будет последним в истории человечества, а после его ухода наступит конец света и начнется Страшный Суд.