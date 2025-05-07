Арестович* раскрыл, чем обернется удар Украины по Москве 9 мая

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что возможный удар ВСУ по Москве 9 мая, о чем ранее намекал Владимир Зеленский, будет означать окончание «мирного трека». Публикация появилась в его Telegram-канале.

Политик напомнил, что до этого Зеленский заявлял, что Украина «не может гарантировать безопасность присутствующим на параде 9-го мая в Москве».

«Удар будет означать окончание мирного трека», — констатировал Арестович.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею российского лидера Владимира Путина о временном перемирии в честь 9 Мая. Он также заявил, Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы. После этого активность украинских атак на территорию России возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств.

Оценены замыслы ВСУ при налете дронов на Москву

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия даст ответ в случае, если Киев будет пытаться атаковать позиции военных или объектов РФ в нарушение перемирия по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.