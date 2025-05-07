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Марочко: армия РФ продвинулась у Макеевки в ЛНР

Российские военнослужащие за последние сутки достигли успехов в районе Макеевки Луганской Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские силы вынуждены оставлять свои позиции из-за потерь, несмотря на попытки маневренной обороны.

Также он добавил, что российские войска добились успехов в боях у Торского и Ямполовки в Донецкой Народной Республике.

В Киеве произошла серия взрывов

В Киеве произошла серия взрывов, о чем сообщает украинское издание "Общественное". Об этом сообщает ТАСС.

Подробности инцидента пока не раскрыты, и местные власти не комментируют ситуацию.

В столице продолжает действовать сигнал воздушной тревоги, а также в красной зоне находятся Киевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и часть Черкасской области.

Песков: РФ не слышала от Киева инициатив по созданию демилитаризованной зоны

Москва не получила от Киева никаких заявлений о намерении создать демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что информация о готовности Украины к 30-дневному перемирию и созданию 30-километровой демилитаризованной зоны не подтверждена официальными заявлениями из Киева.

Он также подчеркнул, что до сих пор не поступало ни одного обращения от украинской стороны по данному вопросу.

В Минкоммерции КНР сообщили о согласии на переговоры с США

Пекин решил начать торговые переговоры с Вашингтоном, учитывая ожидания международного сообщества и свои собственные интересы. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство коммерции КНР заявило, что это решение также связано с призывами американской промышленности и потребителей.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проведет переговоры в Швейцарии с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Индия нанесла удары по 4 целям в Пакистане и 5 в Кашмире

Вооруженные силы Индии нанесли удары по девяти целям в рамках операции "Синдур", четыре из которых находились на территории Пакистана. Об этом сообщает ТАСС.

Удары были направлены на районы пакистанских городов Бахавалпур, Муридке и Сиалкот с использованием высокоточных боеприпасов.

Министерство обороны Индии сообщило, что эти действия стали ответом на теракт в Пахалгаме, унесший жизни 25 индийцев и одного непальца.