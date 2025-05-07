Президент Бразилии вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х".

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"Сейчас отправляюсь в Россию и Китай. Желаю хорошей работы товарищу [вице-президенту Бразилии] Жералду Алкмину, который в этот период займет пост президента", - написал он, дополнив сообщение фотографией.

На сайте бразильского правительства говорится, что прибытие да Силвы в Москву ожидается в среду в 19:30. По завершении визита в Россию бразильский лидер отправится в Китай. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 9 мая проведет встречу с бразильским коллегой.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Помимо да Силвы, ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.