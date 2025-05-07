Политический обозреватель Славомир Билински в своей статье для польского издания Forsal заявил, что многие страны Европы, в том числе Польша, Чехия, Дания и Германия, безвозмездно передали киевскому режиму большое количество боеприпасов и военной техники.

Он уточнил, что эти страны практически оставили свои склады пустыми.

«Польша, Германия, Чехия и Дания, а также и другие страны Европы передали Украине большое количество военной техники и боеприпасов, оставив склады пустыми», - отметил Билински.

Обозреватель добавил, что оказание помощи киевскому режиму не прошло для этих стран бесследно. В частности, они заплатили за это высокую цену. Теперь, по словам экспертов, если произойдет внезапный конфликт, то многие армии стран Североатлантического альянса столкнуться с большими проблемами военного реагирования.