Канадское общество в состоянии преодолеть замалчивание темных страниц собственной истории. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов, пишет РИА Новости.

По ее словам,Оттава готова признать правду о роли нацистских преступников, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.

СМИ: Канада не публикует список нацистских преступников из-за вреда Украине

«Убеждены, что канадское общество способно преодолеть фантомные боли и посмотреть правде в глаза», — подчернкул дипломат.

Ранее сообщалось, что Канада отправит Украине 80,8 тысячи двигателей для неуправляемых ракет CRV-7 и 1,3 тысячи боеголовок к ним.