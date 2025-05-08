В Индии заявили, что не намерены обострять конфликт с Пакистаном

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не намерен обострять конфликт с Исламабадом. Об этом сообщает ТАСС.

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«В наши намерения не входит обострение ситуации», — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что если на Индию будет совершено военное нападение, «не должно быть никаких сомнений в том, что на это будет дан очень, очень жесткий ответ».

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

В свою очередь глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.