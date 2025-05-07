Папа Франциск при жизни поддержал переговоры по Украине
Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни интервью РИА Новости заявил о необходимости переговоров по Украине, подчеркнув важность организации общего стола переговоров, пусть и виртуального.
Текст интервью предоставил агентству общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Разговаривать нужно всем, даже несмотря на то, что пока не удаётся прекратить военные действия. Но в разговоре шансы на мир возрастают многократно», — сказал Папа Римский.
Также он добавил, что любой конфликт всегда заканчивается миром и переговорами.
Президент США Дональд Трамп ранее допустил выход США из переговорного процесса по Украине.
Также сообщалось, что украинцы глумятся в соцсетях над смертью Папы Римского, припоминая ему нейтральную позицию в отношении России.