Китай обратился к Индии и Пакистану

Министерство иностранных дел Китая выразило тревогу по поводу развития событий между Индией и Пакистаном.

Пекин подчеркнул важность сохранения спокойствия после военных действий, предпринятых Индией, и призвал обе стороны избегать эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

Отмечено, что Китай выступает против всех форм терроризма и подчеркивает необходимость поддержания мира и стабильности в регионе. Представители МИД КНР призвали Индию и Пакистан сохранять спокойствие и сдержанность, а также избегать шагов, способных усугубить обстановку.

В заявлении особо отмечается, что Пекин призывает обе стороны отдавать приоритет миру и стабильности в регионе.

Пакистан назвал условие для остановки военных действий

Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские вооруженные силы начали военную операцию «Синдур». Индия заявляет, что атакует террористическую инфраструктуру в Пакистане. Пакистан осуществил ответный запуск ракет по объектам на индийской территории, а также заявил, что сбиты пять истребителей индийских ВВС.