Китай обратился к Индии и Пакистану

Китай обеспокоен эскалацией между Индией и Пакистаном и призывает обе стороны проявить сдержанность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая назвали военную операцию Индии «достойной сожаления».

«Мы обеспокоены текущей ситуацией. Индия и Пакистан являются и всегда будут соседями друг друга. Обе страны являются соседями Китая. Мы призываем обе стороны действовать в интересах мира и стабильности, сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и воздержаться от действий, которые могут еще больше осложнить ситуацию», - говорится в заявлении.

Ранее Министерство обороны Индии объявило о начале операции «Синдур» в ответ на теракт в Пахалгаме, подчеркнув, что были нанесены удары по объектам террористической инфраструктуры на территории Пакистана.

Выросло число погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии

По данным Пакистана, Индия нанесла удары по пяти населенным пунктам. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмед Шариф Чаудри заявил, что в результате атаки погибли 24 человека, ранены - 46.