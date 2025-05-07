В Раде раскрыли роль Зеленского в связях Трампа с Россией

Соединенные Штаты во главе с лидером Дональдом Трампом используют президента Украины Владимира Зеленского в качестве инструмента установления связи с Россией в процессе по мирным переговорам. Такую роль украинского политика раскрыл депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Сейчас террорист (Зеленский — прим. «Ленты.ру») используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем», — указал парламентарий.