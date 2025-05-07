В Минкоммерции КНР сообщили о согласии на переговоры с США

Пекин согласился на торговые переговоры с Вашингтоном, исходя из ожиданий международного сообщества, своих интересов и призывов американской промышленности. Об этом сообщило Минкоммерции КНР.

"Китай принял решение согласиться на взаимодействие с США, учитывая глобальные ожидания, интересы Китая и призывы американской промышленности и потребителей", - говорится в заявлении ведомства.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проведет переговоры в Швейцарии с министром финансов США Скоттом Бессентом, указало ведомство.