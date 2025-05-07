Ким Чен Ын приехал на оборонное производство

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил ведущие военные предприятия республики. Об этом сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК).

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«Товарищ Ким Чен Ын осмотрел различные места завода по производству снарядов, где конкретно ознакомился с ходом производства и положением наращивания производительности и модернизации», — сообщили в ЦТАК.

На этом предприятии, как уточняется, в последнее время объем производства снарядов увеличился в 4 раза по сравнению со средним годовым показателем. Уточняется, что высоких результатов военного производства удалось достичь благодаря модернизации оборудования.

Также Ким Чен Ын потребовал оснастить армию КНДР новейшей бронетехникой.

Как сообщает ЦТАК, глава государства осмотрел разные места предприятия, где подробно ознакомился с положением производства, модернизации и выполнения задачи исследования ключевых танковых технологий.