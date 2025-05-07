США активизируют сбор разведданных о Гренландии на фоне планов Трампа

Администрация Дональда Трампа усилила сбор разведывательной информации о Гренландии, рассматривая возможность присоединения острова.

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Согласно данным источников The Wall Street Journal, американские спецслужбы получили задание изучить настроения местного населения относительно независимости и перспектив добычи ресурсов американскими компаниями.

Разведывательные структуры используют спутниковые технологии, средства перехвата коммуникаций и агентурные сети для выявления сторонников американских интересов в Гренландии и Дании. Директор национальной разведки Тулси Габбард резко раскритиковала публикацию, обвинив издание в поддержке "глубинного государства" и разглашении секретных сведений.

Напомним, что Дональд Трамп не исключает использования военной силы для установления контроля над Гренландией, крупнейшим островом в мире и автономной территорией в составе Дании, которая является членом НАТО наряду с США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон требовал от Киева принять нелегалов из США.