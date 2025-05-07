Вашингтон требовал от Киева принять нелегалов из США

Администрация Дональда Трампа обращалась к украинским властям с требованием принять неопределенное число нелегальных мигрантов, подлежащих депортации из США. Согласно документам, полученным The Washington Post, соответствующий запрос был направлен Киеву вскоре после инаугурации Трампа в январе.

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Помимо этого, американская сторона поднимала вопрос о сокращении сроков пребывания украинских беженцев на территории США. Однако источники издания в украинских правительственных кругах утверждают, что официальный Киев не получал подобных предложений от Вашингтона.

Инициатива администрации Трампа согласуется с его предвыборными обещаниями ужесточить иммиграционную политику. Министерство внутренней безопасности расширило полномочия правоохранительных органов, введя ускоренную процедуру депортации без судебного решения.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа пообещала иммигрантам без документов 1000 долларов.