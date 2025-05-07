Трамп заявил, что не в курсе запрета на участие сборной России в ЧМ по футболу

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ничего не знал о запрете на участие сборной России в чемпионате мира по футболу. В этом он признался на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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"Я не знал об этом", - приводит слова главы Белого дома РИА Новости.

При этом президент США сказал, что допуск российской команды к участию в ЧМ после окончания конфликта на Украине мог бы стать "хорошим стимулом" для урегулирования ситуации.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российских футболистов от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Причиной там назвали события на Украине.

В 2023 году организации сообщили, что санкции в отношении спортсменов и клубов из РФ будут действовать до завершения СВО.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, и впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Финальный матч состоится на стадионе в Нью-Джерси.