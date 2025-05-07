Пакистан закрыл свое воздушное пространство

Власти Пакистана приняли решение закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов. Об этом пишет РИА Новости.

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Вечером 6 мая стало известно, что армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Так, индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. При этом в в Минобороны Индии проинформировали, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов на территории Пакистана.

30 апреля Индия объявила о временном закрытии своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Пакистаном. Как уточнялось, ограничение вступило в силу с 30 апреля и будет действовать до 23 мая.

29 апреля на границе Индии и Пакистана в районе Джамму начались боестолкновения. Напряженность на границе двух стран происходила уже несколько раз. Поводом для конфликта стал террористический акт, произошедший 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир.