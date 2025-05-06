Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7. Об этом сообщает РИА Новости.

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При американский лидер назвал решение исключить Россию из G8 «очень глупым». «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны», — сказал политик.

Ранее глава Белого дома заявил, что Россия и Украина стремятся к урегулированию вооруженного конфликта. Он также вновь подчеркнул, что украинский конфликт не должен был произойти. По его словам, если бы он не стал президентом, то никто не говорил бы о мире.