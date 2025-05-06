Карни обратился с просьбой к Трампу

Премьер-министр Канады Марк Карни попросил главу Белого дома Дональда Трампа не называть его страну 51-м штатом США. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление сделал сам Карни. По его словам, он озвучил эту просьбу во время личной встречи с Трампом, которая состоялась в Белом доме. При этом политик не стал уточнять, как именно прошел этот разговор.

Трамп заявил премьеру Канады, что считает возможным ее присоединение к США

Ранее в Белом доме прошла встреча Карни и Трампа. Во время переговоров Трамп вновь заявил, что Канада еще может стать новым штатом США.