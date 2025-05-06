Госдеп выступил с заявлением по урегулированию на Украине

Соединенные Штаты не могут вечно ждать, пока Москва и Киев подпишут мирное соглашение, рассказала официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Брюс сообщила, что Вашингтон пока не получал новых предложений по урегулированию конфликта на Украине, а ситуация в переговорах остается переменчивой.

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«Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент [США Дональд Трамп], он есть», — отметила представитель Госдепа.

По ее словам, ожидание урегулирования «не может продолжаться вечно».

Брюс заметила, что Вашингтон не отказывается в целом от поддержки Киева. Она добавила, что «стратегия может измениться, но не сама приверженность».