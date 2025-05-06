Госдеп: США не будут вечно ждать украинского урегулирования

Илья Родин

Соединенные Штаты не могут вечно ждать, пока Москва и Киев подпишут мирное соглашение, рассказала официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Об этом пишет РИА Новости.

Госдеп выступил с заявлением по урегулированию на Украине
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Ранее Брюс сообщила, что Вашингтон пока не получал новых предложений по урегулированию конфликта на Украине, а ситуация в переговорах остается переменчивой.

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«Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент [США Дональд Трамп], он есть», — отметила представитель Госдепа.

По ее словам, ожидание урегулирования «не может продолжаться вечно».

Брюс заметила, что Вашингтон не отказывается в целом от поддержки Киева. Она добавила, что «стратегия может измениться, но не сама приверженность».

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