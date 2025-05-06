Потомок Бисмарк сделал заявление о новом кабмине Германии

Министры нового правительства ФРГ в целом компетентнее членов предыдущего кабмина, заявил Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, «Зеленых» и свободных демократов (СвДП).

«Эти люди определенно компетентнее. Особенно министр экономики Катерина Райхе — она из сферы бизнеса. Также новый министр цифровизации [Карстен Вильдбергер] — тоже из бизнеса, из компании Media-Saturn», — отметил Бисмарк.

По его словам, эти министры понимают, что нужно экономике, в отличие от своих коллег из предшествующей администрации.

Общественный деятель заметил, что новый министр образования Карин Прин ранее возглавляла министерство образования федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Вместе с тем, уточнил Бисмарк, новому кабмину еще предстоит научиться работать сообща.