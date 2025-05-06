Ученые начала уезжать из США в Китай из-за политики Трампа

«Культурная война» администрации президента США Дональда Трампа с университетами может убить инновации в стране и грозит утечкой мозгов в Китай и ЕС, пишет профессор Массачусетского технологического института Рафаэль Райф в статье для Foreign Affairs.

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Администрация Трампа из-за сокращения федерального финансирования университетских исследований рискует лишиться важнейшего источника новых идей для промышленности и армии, пояснил ученый.

По его мнению, с тем, чтобы предотвратить научную и технологическую стагнацию, властям страны следует значительно увеличить государственные инвестиции в университетские исследования и разработать разумную миграционную политику.

Райф напомнил, что американские университетские лаборатории подарили миру большое количество технологий. В частности, интернет, искусственные нейронные сети, квантовые вычисления, 3D-печать и ингибиторы контрольных точек для лечения рака.

Вместе с тем, уровень расходов на НИОКР снизился более чем с 10% в середине 1960-х годов до 3% в 20-е годы XXI века, отметил профессор.

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Китай, напротив, в начале этого года объявил о 10%-м увеличении расходов правительства на науку и технологии, пояснил ученый. Он добавил, что в Пекине рассматривают университеты как ключ к «национальному возрождению» страны и ее технологической самостоятельности.

На фоне этого исследователи китайского происхождения в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, математика и ядерный синтез, возвращаются в Китай, констатировал Райф.