Мерц оценил перспективу запрета АдГ

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц сдержанно расценил перспективы начала процедуры запрета деятельности "Альтернативы для Германии" (АдГ) после того, как Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) классифицировало эту партию как "правоэкстремистскую организацию".

"Вы не можете запретить 10 млн избирателей АдГ", - сказал он в эфире телеканала ARD.

Мерц признал, что заключение контрразведки изменило его отношение к этой партии. Канцлер заверил, что новое правительство тщательно изучит выводы ведомства по охране конституции до того, как принимать какие бы то ни было решения.

Маск заявил, что возможный запрет АдГ в Германии станет атакой на демократию

2 мая контрразведка классифицировала "Альтернативу для Германии" как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Деятельность организации пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд.