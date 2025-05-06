Орбан: Венгрия не планирует выходить из Евросоюза

Илья Родин

Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Если бы страна вышла из ЕС, добавил он, то за ней последовали бы другие государства, пишет РИА Новости.

Орбан высказался о выходе Венгрии из Евросоюза
© ТАСС

По его словам, если европейские страны найдут правильную форму сотрудничества, то в целом «всем будет хорошо».

Орбан пояснил, что Будапешт заинтересован не в выходе из ЕС, а в том, чтобы оставаться в организации и отстаивать венгерские интересы.

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Ранее премьер сообщил, что нет смысла демонстративно выходить из ЕС — объединение может само развалиться в ближайшие 2-3 года.

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