Орбан высказался о выходе Венгрии из Евросоюза

Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Если бы страна вышла из ЕС, добавил он, то за ней последовали бы другие государства, пишет РИА Новости.

По его словам, если европейские страны найдут правильную форму сотрудничества, то в целом «всем будет хорошо».

Орбан пояснил, что Будапешт заинтересован не в выходе из ЕС, а в том, чтобы оставаться в организации и отстаивать венгерские интересы.

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Ранее премьер сообщил, что нет смысла демонстративно выходить из ЕС — объединение может само развалиться в ближайшие 2-3 года.