Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность наступления войны и заявил, что завтра ее не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, власти западных стран хотят «подмять нашу память о Великой Отечественной войне».

Лукашенко указал на необходимость «выстоять в борьбе за умы и сердца» детей и молодежи. Помимо этого, белорусский глава отметил, что с молодежью нужно проводить системную работу.

Ранее Лукашенко призвал не верить Западу на слово. По его словам, западная пропаганда много делала для дискредитации Красной армии, партизанского движения и сопротивления в годы Великой Отечественной войны.