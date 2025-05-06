Келлог: Киев хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения

Власти Киева хотят заморозки боевых действий вдоль текущих линий соприкосновения с последующим установлением 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает ТАСС.

По его словам, Киев рассматривает вариант с отходом ВСУ на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию сделать так же. Таким образом получится 30-километровая «зона, за которой можно следить».

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«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — сказал Келлог.

Кроме того Киев настаивает на введении как минимум 30-дневного прекращения огня с возможностью продления этого срока, отметил спецпосланник.