Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для пролета самолета Вучича в Москву

Андрей Дуванов

Литва закрыла свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича, который собирается посетить Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Литва и Латвия отказались пропускать самолет Вучича в Москву
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Согласно имеющейся информации, самолет Вучича должен был пролететь в небе над Литвой по пути в Москву — сербский президент планирует посетить парад в честь 80-летия Победы. При этом, ранее Литва уже принимала подобные меры против премьер-министра Словакии Роберта Фицо, когда тот также собирался лететь в Россию.

«Как указали литовские власти, перелет самолета, в котором был бы сербский президент Александр Вучич, запрещен из-за "технической и дипломатической чувствительности”», — сообщили сербские СМИ.

Помимо этого «RT на русском» сообщает, что такое же решение приняли и власти Латвии.

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Ранее Вучич заявил, что собирается посетить парад в честь Дня Победы в Москве.

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