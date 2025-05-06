Литва и Латвия отказались пропускать самолет Вучича в Москву

Литва закрыла свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича, который собирается посетить Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, самолет Вучича должен был пролететь в небе над Литвой по пути в Москву — сербский президент планирует посетить парад в честь 80-летия Победы. При этом, ранее Литва уже принимала подобные меры против премьер-министра Словакии Роберта Фицо, когда тот также собирался лететь в Россию.

«Как указали литовские власти, перелет самолета, в котором был бы сербский президент Александр Вучич, запрещен из-за "технической и дипломатической чувствительности”», — сообщили сербские СМИ.

Помимо этого «RT на русском» сообщает, что такое же решение приняли и власти Латвии.

Польша приняла решение по пролету самолета Фицо в Москву

Ранее Вучич заявил, что собирается посетить парад в честь Дня Победы в Москве.