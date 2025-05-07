Латвия вслед за Литвой отказалась пропускать самолет летящего в Россию президента Сербии

Власти Латвии не пропустят самолет президента Сербии, собирающегося посетить Россию на праздновании 80-летия Победы.

Вслед за Литвой латвийские власти запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пролетать по воздушному пространству страны, выполняя рейс в Москву. Такое решение объяснили "политической чувствительностью и целью полета". Литва же ранее запретили Вучичу перелет над страной из-за "технической и дипломатической чувствительности". Об этом сообщает портал издания "Вечерние новости".

Глава Сербии собирается посетить Россию во время празднования 80-летия Победы 9 мая. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Вучич и Путин на встрече обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.