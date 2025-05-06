СМИ: В Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 мая

Литва запретила пролет самолета президента Сербии Александра Вучича через свое воздушное пространство по пути в Россию на празднование 80-летия Победы, сообщает сербское издание Вечерне новости со ссылкой на источник.

По информации портала, литовские власти сослались на «техническую и дипломатическую чувствительность» как на официальную причину отказа. Аналогичные ограничения со стороны литовских властей ранее были применены в отношении премьера Словакии Роберта Фицо.

Визит Вучича в Москву должен состояться 9 мая, где он планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Польша приняла решение по пролету самолета Фицо в Москву

Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация на Балканах, передает «Радиоточка НСН».