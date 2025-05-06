Президент Германии утвердил членов нового кабинета министров

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально утвердил состав нового федерального правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«На вас лежит большая ответственность. Желаю успехов в работе на благо страны», — сказал Штайнмайер.

6 мая Штайнмайер официально назначил лидера блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ.

Бундестаг со второго раза проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 325 членов бундестага, против — 289, один человек воздержался.

Изначально Мерц не получил в первом туре необходимого для избрания канцлером Германии количества голосов. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов. Провал Мерца в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке страны.