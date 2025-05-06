Карни ответил Трампу на слова о желании присоединить Канаду

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил премьер-министру Канады Марку Карни, что все еще считает возможным присоединение его страны к США. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время встречи с Карни в Вашингтоне. По его словам, Канада все еще может стать 51-ым штатом США, но для этого нужны действия со стороны Оттавы.

«Я все еще в это верю, но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?», — сказал Трамп.

В ответ на это заявление Карни подчеркнул, что Канада не продается.

Напомним, что в конце 2024 года Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США. Получив отказ, он значительно увеличил торговые пошлины на некоторые товары из Канады.