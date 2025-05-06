Лукашенко предупредил о молниеносном ответе при нарушении границ Белоруссии

В случае агрессии в отношении Белоруссии ответ республики будет молниеносным и без колебаний. Такое заявление во вторник, 6 мая, сделал президент государства Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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По словам главы республики, Минску «есть чем нанести невосполнимый урон потенциальному агрессору».

«В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу коротко: нам есть чем нанести невосполнимый неприемлемый урон любому потенциальному агрессору», – подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что «не хочет войны», однако все должны знать, что, если «хоть один сапог ступит через границу, ответ будет молниеносный и без колебаний».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские предприятия изготавливают пусковые установки для комплекса с ракетой «Орешник».