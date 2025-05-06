Славянам нет места в будущем, о котором мечтают западные элиты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

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«Нам, славянам, как и остальным неарийцам, нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма», — сказал белорусский лидер.

30 апреля пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в мире нацизм еще «жив». По словам представителя Кремля, сегодня страны коллективного Запада закрывают глаза на то, что на Украине «ходят нацисты с зажженными факелами».

29 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дать отпор всем, кто пытается оправдывать совершенные нацистами преступления. Такой призыв российского лидера содержался в приветствии организаторам и гостям выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».