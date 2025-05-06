Лукашенко: славянам нет места в будущем, о котором мечтают западные элиты

Славянам, как и остальным "неарийцам", нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Об этом заявил Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы.

"Нам, славянам, как и остальным неарийцам, нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма", - сказал Лукашенко.

"Нам приговор был вынесен задолго до начала германского военного вторжения. Задолго до июня 41-го. Приведение его в исполнение на белорусской земле растянулось на страшные 1 132 дня", - отметил белорусский президент.

В Белоруссии, по его словам, всегда будут помнить о подвиге победителей. "Мы не забыли. Спустя многие-многие десятилетия. Мы не забыли и не забудем", - заявил Лукашенко.