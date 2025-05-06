Польша приняла решение по пролету самолета Фицо в Москву

Власти Польши разрешили пролет над территорией страны самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет словацкое издание Pravda.

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Фицо подтвердил в воскресенье, 4 мая, что примет участие в торжествах, которые пройдут в России 9 мая по случаю 80-й годовщины разгрома нацистской Германии.

«Словакия восполнила формальности, которые касаются пролета спецборта с господином премьером Робертом Фицо в Москву, Польша дала на него разрешение», — пояснили в пресс-службе польского посольства в Словакии.

Фицо рассказал об угрозах из-за визита в Москву 9 мая

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава пока не дала ответ на запрос Братиславы по вопросу о разрешении пролета самолета словацкого премьер-министра Роберта Фицо над своей территорией.