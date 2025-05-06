Власти Афганистана готовят первую перепись населения с 1979 года

Правительство Афганистана намерено провести общенациональную перепись населения, первую с 1979 года. Об этом пишет РИА "Новости".

Директор NSIA Абдул Кадыр получил указание созвать специальное совещание для оценки предложения и подготовки всеобъемлющего отчета о плане переписи.

Отсутствие точных демографических данных является серьезной проблемой для планирования развития страны. По данным NSIA, в период 2023-2024 годов население Афганистана могло составлять 35,7 млн человек. Однако, по оценкам некоторых институтов ООН, оно может достигать 41,4 млн человек.

Предыдущая попытка проведения национальной переписи населения в Афганистане была предпринята в 1979 году, но из-за проблем с безопасностью удалось охватить лишь 67% районов страны. Перепись была прервана в связи с вводом в страну Ограниченного контингента советских войск.

Ранее афганские власти выразили благодарность России за решение Верховного суда РФ о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан"* в России.