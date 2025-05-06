В Госдепе призвали к диалогу с Россией

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс призвала Белый дом поддерживать диалог с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

По словам Брюс, Вашингтон должен помнить, что Россия является ядерной державой. По этой причине, как считает руководитель пресс-службы, с Москвой необходимо всегда поддерживать диалог. При Брюс подчеркнула, что взаимодействие США и России значительно улучшилось при администрации президента Дональда Трампа.

«У президента есть потрясающая способность поддерживать хорошие отношения, быть заинтересованным во встрече и разговоре со всеми. Предыдущая администрация, к примеру, не разговаривала с Россией на протяжении трех лет. С ядерной державой так себя не ведут, с таким отношением нельзя добиться какого-либо влияния или убедить в чем-либо», — рассказала она.

CNN: Путин мог изменить цели по конфликту на Украине

Ранее Брюс заявила, что США больше не будут посредником в переговорах России и Украины.