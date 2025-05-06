Мерц бросился целовать женщин после избрания канцлером Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц поприветствовал своих коллег после избрания канцлером Германии. Трансляция заседания Бундестага велась на сайте немецкого парламента.

На кадрах избранный канцлер ФРГ встал со своего кресла, чтобы принять поздравления от своих однопартийцев и поблагодарить их за поддержку, после чего поцеловал нескольких стоявших рядом женщин-парламентариев.

Ранее председатель Бундестага Юлия Клекнер объявила, что Мерц со второй попытки набрал 325 голосов депутатов.

В первом туре голосования Мерц получил лишь 310 голосов вместо необходимых 316, став первым в истории ФРГ председателем правительства, которому не удалось с первой попытки избраться канцлером после успешных коалиционных переговоров. Коалиция из ХДС, Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ) изначально должна была гарантировать ему 328 голосов.