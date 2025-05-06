Фицо рассказал об угрозах из-за визита в Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Великой Отечественной войны в Москве, и никто не может ему запретить присутствовать на Параде Победы.

«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?» — сказал премьер Словакии во время посещения Центрального военного мемориального кладбища Красной армии в Михаловце.

По словам Фицо, его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.

Известно, что в делегацию премьера Словакии в ходе визита в Москву войдут студент и студентка. Кроме того в РФ приедут словацкие депутаты, но у них будет своя программа.