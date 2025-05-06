Фридрих Мерц со второй попытки избран канцлером Германии

Депутаты бундестага поддержали кандидатуру лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Мерца избрали канцлером со второй попытки — в ходе первого голосования, прошедшего ранее 6 мая, он не смог набрать необходимого числа голосов. Тогда за него проголосовали 310 депутатов при необходимых 316 голосах.

Журналисты отметили, что транзит власти будет окончательно завершен после того, как федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручит грамоты о назначении Мерцу и членам его кабинета.

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Блок ХДС/ХСС и социал-демократы (СДПГ) вместе располагают в бундестаге 328 мандатами, уточнили эксперты.

Таким образом, пояснили аналитики, за Мерца в первом раунде не проголосовали не только противники, но и некоторые союзники.