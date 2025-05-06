Орбан заявил, что Венгрия «оккупирует» Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна «оккупирует» Брюссель. Об этом сообщают «Известия».

Такое заявление он сделал во время своего выступления в парламенте. По словам Орбана, Венгрия не собирается выходить из состава Евросоюза, но планирует переформатировать Брюссель в «координационный центр».

«Мы не покинем Брюссель. Мы его оккупируем», — заявил он.

Как объяснил политик, таким образом Венгрия хочет вернуть уважение альянса к суверенитету своих государств-членов.

«Мы займем Брюссель, преобразуем его и превратим в координационный центр Европейского союза, уважающий суверенитет государств-членов. Таков наш план, и мы его выполним. Нет Соединенным Штатам Европы», — добавил он.

Ранее Орбан назвал Украину обузой для Евросоюза.