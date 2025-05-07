МИД Франции: Париж не вмешивается в выборы нового папы Римского

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL заявил, что Париж не вмешивается в процедуру избрания следующего папы Римского. По словам дипломата, сообщения итальянских консервативных газет о том, что президент Эммануэль Макрон пытается повлиять на процесс избрания нового понтифика, являются "фейк-новостью".

© Газета.Ru

"Мы внимательно следим за тем, что начнется завтра, то есть за конклавом, но мы не осуществляем вмешательства ни в какой форме", - заверил Барро.

Римско-католическая церковь погрузилась в девятидневный траур в связи с кончиной папы Римского Франциска. 88-летнего понтифика не стало 21 апреля. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на "незанятый трон". Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой -- в материале "Газеты.Ru".