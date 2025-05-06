Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал провал Фридриха Мерца на выборах канцлера в Бундестаге, допустив, что к произошедшему с политиком был причастен Вашингтон.

Ранее Мерц в первом туре голосования в Бундестаге не получил парламентское большинство для назначения немецким канцлером.

Провал Мерца говорит о том, что внутри коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) есть некие разногласия. При этом, вероятно, они происходят именно в той партии, от которой Мерц выставлял свою кандидатуру на должность канцлера. С учетом того, что ряд министров Мерц предложил из частного сектора, что является редкостью для политической системы Германии, рискну предположить, что именно недовольные лидеры ХДС/ХСС выступили против поддержки фигуры Мерца. Кроме того, нужно отметить, что Мерцу очень трудно конкурировать с таким лидером, каким была Ангела Меркель, которая проработала четыре срока в должности канцлера и которую все в стране хорошо помнят. На ее фоне Мерц выглядит очень бледно, он не является таким же ярким харизматиком. Полагаю, в том числе и поэтому впервые в истории канцлера не выбрали с первого раза. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

В Бундестаге есть разногласия касательно подходов Мерца ко внешней политике ФРГ, что также послужило причиной его неудачи, считает специалист.

«Ранее Мерц собирался поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, против чего выступало правительство Олафа Шольца. Вероятно, это тоже стало одной из причин», - отметил он.

Вместе с тем Орлов допустил, что на участвовавших в голосовании немецких политиков оказывалось давление из Вашингтона.

«Не удивлюсь, если в итоге выяснится, что в произошедшем с Мерцем была замешана и американская администрация. На днях партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской, что вызвало гнев со стороны госсекретаря США Марко Рубио и американской администрации в целом. Так что не исключаю, что здесь есть рука Вашингтона, которая решила немного повоспитывать немецких политиков. Мы прекрасно понимаем, что без США не было бы той Германии, которая есть сейчас. Она является локомотивом Европейского союза благодаря «Плану Маршала» [американская программа по оказанию помощи Европе после Второй мировой войны – прим. ред.]. И с учетом того, что немцы на протяжении последних 20 лет несколько раз уже демонстрировали свою нелояльность, свое несогласие с политическими решениями Вашингтона, американцы могли показать своему младшему политическому брату, кто в доме хозяин на самом деле», - отметил эксперт.

Дальнейшие перспективы Мерца на утверждение в должности немецкого канцлера зависят от того, сможет ли он понять, кто именно выступил против его кандидатуры в немецком парламенте, добавил политолог.

«Предполагаю, что проблемы Мерца проистекают изнутри его партии. И если он сможет снять там напряжение, договориться с лидерами других депутатских групп в партии, тогда у него будут шансы на утверждение в роли канцлера. Если же этого не случится с учетом того, что голосование было тайным, то я не исключаю роспуска Бундестага после трех неудачных попыток утвердить кандидатуру Мерца. Согласно немецкой конституции, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер может назначить Мерца канцлером, но он вряд ли на это пойдет, ведь такое решение может внести серьезный раскол в немецкое общество», - заключил эксперт.

Фондовый рынок Германии ранее отреагировал на провал Мерца в парламенте.