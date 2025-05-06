Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не станет частью железного занавеса между Европой и Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Фицо раскрыл свою позицию по российскому вопросу в ходе выступления в словацком городе Михаловце.

«Пока я буду председателем правительства Словакии, я сделаю все, чтобы [страна] не была частью этого железного занавеса. Мы будем делать все для того, чтобы в этом железном занавесе где-то находить открытые двери для сотрудничества, дружбы и мира. Потому что мы все хотим мира, никто не желает войны», — подчеркнул премьер.

Фицо отметил, что воздушное сообщение между Россией и европейскими странами затруднено. Кроме того, ЕС разработал дорожную карту по запрету поставок любых энергоресурсов из России в Европу.

«Это ведь железный занавес с невероятными экономическими последствиями для всего Европейского союза», — резюмировал глава государства.

Ранее Фицо сообщил, что в обязательном порядке приедет в Москву на 9 мая.