Катар заявил о работе над перемирием в Газе

Власти Катара объявили, что все еще прилагают усилия для прекращения огня в Газе - даже после того, как Израиль одобрил расширенное наступление, а в ХАМАС заявили, что не заинтересованы в переговорах. Об этом сообщает Al Arabiya.

На брифинге 6 мая представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что Катар остается в «постоянном контакте» со всеми сторонами, несмотря на серьезные препятствия на пути к новому соглашению.

«Наши усилия продолжаются, несмотря на сложность ситуации и продолжающуюся катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа», - подчеркнул аль-Ансари.

Он сообщил, что сейчас переговоры сосредоточены на доставке гуманитарной помощи в Газу и «необходимости прекратить превращение помощи в оружие или разменную монету».

Накануне, 5 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что «усиливает давление» с целью возвращения заложников и разгрома палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛ пообещали проводить операции в новых районах Газы и «уничтожить всю инфраструктуру» ХАМАС над и под землей.

Кабинет безопасности Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху одобрил постепенное расширение наступления в Газе. Для этого планируется призвать десятки тысяч резервистов.

СМИ писали, что реализация плана Нетаньяху начнется только после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе. До тех пор Израиль планирует продолжать усилия по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Во вторник, 6 мая, высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим заявил, что движение больше не видит смысла продолжать переговоры с Израилем. Он призвал мировое сообщество оказать давление на Нетаньяху.

Со 2 марта Израиль блокирует поступление продовольствия, топлива и другой гуманитарной помощи в Газу. Израильские военные возобновили наступление18 марта, завершив двухмесячное перемирие.