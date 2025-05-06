Пока вы не уснули: предупреждение Кремля к Киеву и обращение Белоусова к войскам
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
Кремль пригрозил Киеву
Россия даст адекватный ответ в случае, если Киев продолжит нарушать перемирие по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.
«Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — заявил представитель Кремля.
Белоусов обратился к войскам
Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским войскам в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.
Глава военного ведомства поздравил солдат и занятием Лысовки в Донецкой народной республике (ДНР), о чем официально было сообщено 6 мая.
Руководитель министерства отметил мужество и героизм военнослужащих 137-й отдельной мотострелковой бригады, проявленные ими во время выполнения задач в зоне боевых действий. Солдаты и офицеры соединения «решительно громят противника, отбрасывая его с занимаемых рубежей и приближая полное освобождение Донбасса», — говорится в обращении.
Фридрих Мерц со второй попытки избран канцлером Германии
Депутаты бундестага поддержали кандидатуру лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, Мерца избрали канцлером со второй попытки — в ходе первого голосования, прошедшего ранее 6 мая, он не смог набрать необходимого числа голосов. Тогда за него проголосовали 310 депутатов при необходимых 316 голосах.
Киев выступил с призывом к иностранным государствам о параде Победы в Москве
Для Киева будет считаться неприемлемым участие военных из других стран на параде Победы в Москве. Не отправлять войска на праздничные мероприятия в России иностранные государства призвал МИД Украины, передает «Интерфакс-Украина».
«Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 Мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность», — говорится в публикации.
Стало известно секретное решение Пентагона по Украине
Через неделю после начала второго срока президента США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не уведомив об американского лидера.
В течение недели поставки были возобновлены, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета», — говорится в сообщении.
Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности. Об этом он сам рассказал в комментарии ИА «Чечня сегодня».
Таким образом Кадыров прокомментировал слухи, согласно которым он может уйти в отставку. Также в комментарии журналистам издания глава Чечни порассуждал о преемнике.
«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил Кадыров.
Появились кадры с места падения дрона в Москве
В сети появились фото и видео с места падения обломков беспилотника на Каширском шоссе. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в результате падения дрона в доме №26 выбило остекление в магазине.
В ночь на 6 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности 19 беспилотников, направлявшихся к Москве. Атака БПЛА на столицу продолжалась до середины ночи.
Три страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения
Страны Балтии начали готовить совместный меморандум о координации действий во время эвакуации населения вместе с Польшей. Об этом сообщили в МВД Литвы, передает портал Delfi.
Документ планируют подписать в июне. Сообщается, что Литва, Латвия и Эстония вместе с Польшей будут «координировать свои действия друг с другом и назначать ответственных за организацию населения».
«Основная цель меморандума — укрепить региональное сотрудничество при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации», — сообщают в литовском МВД.
В России частично заработал YouTube
Популярный видеосервис YouTube, по всей видимости, вновь функционирует на территории России. Пользователи российского сегмента интернета активно сообщают о беспроблемном запуске и работе его мобильного приложения. Об этом, в частности, пишет издание «Царьград».
Отмечается, что начиная примерно с 5 мая, мобильная версия платформы запускается стабильно. При этом ее работоспособность не зависит от используемого оператора сотовой связи и сохраняется при подключении по Wi-Fi.
Стал известен плацдарм НАТО для нанесения возможного удара по России
В ходе учений НАТО Siil 2025 («Еж-2025»), начавшихся 5 мая, западными странами проводится имитация нанесения удара по России. Об этом стало известно газете «Известия».
«Они используют Эстонию как плацдарм для имитации нанесения удара по северо-западным границам России», — заявил изданию бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.