Пока вы не уснули: предупреждение Кремля к Киеву и обращение Белоусова к войскам

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Кремль пригрозил Киеву

Россия даст адекватный ответ в случае, если Киев продолжит нарушать перемирие по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — заявил представитель Кремля.

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Белоусов обратился к войскам

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским войскам в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Глава военного ведомства поздравил солдат и занятием Лысовки в Донецкой народной республике (ДНР), о чем официально было сообщено 6 мая.

Руководитель министерства отметил мужество и героизм военнослужащих 137-й отдельной мотострелковой бригады, проявленные ими во время выполнения задач в зоне боевых действий. Солдаты и офицеры соединения «решительно громят противника, отбрасывая его с занимаемых рубежей и приближая полное освобождение Донбасса», — говорится в обращении.

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Фридрих Мерц со второй попытки избран канцлером Германии

Депутаты бундестага поддержали кандидатуру лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Мерца избрали канцлером со второй попытки — в ходе первого голосования, прошедшего ранее 6 мая, он не смог набрать необходимого числа голосов. Тогда за него проголосовали 310 депутатов при необходимых 316 голосах.

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Киев выступил с призывом к иностранным государствам о параде Победы в Москве

Для Киева будет считаться неприемлемым участие военных из других стран на параде Победы в Москве. Не отправлять войска на праздничные мероприятия в России иностранные государства призвал МИД Украины, передает «Интерфакс-Украина».

«Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 Мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность», — говорится в публикации.

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Стало известно секретное решение Пентагона по Украине

© EPA/TACC

Через неделю после начала второго срока президента США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не уведомив об американского лидера.

В течение недели поставки были возобновлены, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета», — говорится в сообщении.

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Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности. Об этом он сам рассказал в комментарии ИА «Чечня сегодня».

Таким образом Кадыров прокомментировал слухи, согласно которым он может уйти в отставку. Также в комментарии журналистам издания глава Чечни порассуждал о преемнике.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил Кадыров.

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Появились кадры с места падения дрона в Москве

© Соцсети

В сети появились фото и видео с места падения обломков беспилотника на Каширском шоссе. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в результате падения дрона в доме №26 выбило остекление в магазине.

В ночь на 6 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности 19 беспилотников, направлявшихся к Москве. Атака БПЛА на столицу продолжалась до середины ночи.

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Три страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения

Страны Балтии начали готовить совместный меморандум о координации действий во время эвакуации населения вместе с Польшей. Об этом сообщили в МВД Литвы, передает портал Delfi.

Документ планируют подписать в июне. Сообщается, что Литва, Латвия и Эстония вместе с Польшей будут «координировать свои действия друг с другом и назначать ответственных за организацию населения».

«Основная цель меморандума — укрепить региональное сотрудничество при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации», — сообщают в литовском МВД.

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В России частично заработал YouTube

Популярный видеосервис YouTube, по всей видимости, вновь функционирует на территории России. Пользователи российского сегмента интернета активно сообщают о беспроблемном запуске и работе его мобильного приложения. Об этом, в частности, пишет издание «Царьград».

Отмечается, что начиная примерно с 5 мая, мобильная версия платформы запускается стабильно. При этом ее работоспособность не зависит от используемого оператора сотовой связи и сохраняется при подключении по Wi-Fi.

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Стал известен плацдарм НАТО для нанесения возможного удара по России

В ходе учений НАТО Siil 2025 («Еж-2025»), начавшихся 5 мая, западными странами проводится имитация нанесения удара по России. Об этом стало известно газете «Известия».

«Они используют Эстонию как плацдарм для имитации нанесения удара по северо-западным границам России», — заявил изданию бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

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